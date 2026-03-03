03/03/2026 12:13

【中東戰火】香港貨運物流業協會：中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成

《經濟通通訊社3日專訊》香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，目前中東不少空域都處於封閉狀態，對中東及歐洲的貨運市場物流鏈帶來很大影響，估計運費成本會上漲三成。



劉浩然指，俄烏衝突早已導致不可以使用俄羅斯的領空運貨，香港運往歐洲的大部分貨物本身要飛越中東地區上空或中轉，現時中東局勢困擾貨運物流，或會導致數十萬噸貨物囤積，相信電商貨源最受影響。



伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，霍爾木茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船隻。他表示，需要繼續觀望局勢，以了解對海運有多大影響，包括是否需要繞道運貨及延遲多久，但相信成本同樣會上漲。(bi)