03/03/2026 12:39

【數字銀行】PAObank推出理財服務，可買賣美股及貨幣基金等多元投資產品

《經濟通通訊社3日專訊》數字銀行PAObank公布，正式推出理財服務，現有個人銀行客戶最快只需3分鐘即可開立投資戶口，完成後一個帳戶即可管理投資、保險、存款等功能，靈活調配存款資金，隨時買賣美股、港股、基金及貨幣基金等多元投資產品。



PAObank行政總裁姚文松表示，PAObank正式推出理財服務，標誌著業務發展的重要里程碑。整個理財服務由客戶體驗出發，減省不必要的步驟，無需轉賬資金，讓客戶可於投資服務和存款之間靈活SWITCH。將持續升級個人銀行服務，致力成為平安集團於香港的綜合金融平台之一。



PAObank理財服務配備券商級別的專業分析工具，包括逾40款專業技術指標、免費實時LV1行情、行業走勢熱力圖、實時熱門交易排行，靈活交易支援亦包括長達16小時的美股交易時段、24小時無限次即時報價、多種下單方式等。



另外，提供貨幣基金最快「T+0」到賬、$0申贖費，低門檻入場，24X7全天候支援申贖服務，資金最快即日到賬銀行戶口，以及精選環球頂尖基金公司近60隻環球基金，涵蓋科技、亞洲、消費等多個熱門主題。(bi)