03/03/2026 12:47

【中東戰火】香港電訊旗下csl及1010豁免10日漫遊費用，支援身處中東地區客戶

《經濟通通訊社3日專訊》香港電訊(06823)旗下csl及1O1O公布，緊急支援身處中東地區的客戶。



csl及1O1O表示，由於中東地區局勢嚴峻，導致多班航班取消，為協助目前身處當地的csl客戶與家人朋友保持聯絡或求助，將連續10日每日豁免以下漫遊費用，包括2GB漫遊數據、60分鐘話音通話、20條短訊。豁免費用期為2026年3月1日00:00至2026年3月10日23:59(香港時間)。



csl表示，如受影響客戶需要協助，可聯絡其海外緊急支援熱線或WhatsApp：+852 3477 4089。1O1O客可致電或WhatsApp 1O1O免費海外緊急援助熱線:+852 3477 4088。



受影響地區包括阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、卡塔爾、以色列、伊拉克、伊朗、科威特、約旦及巴林。(bi)