03/03/2026 13:26

【中東戰火】永安旅遊：2團共34人滯留杜拜，歐洲及摩洛哥等6團近百人未能回港

《經濟通通訊社3日專訊》永安旅遊表示，現時有2個旅行團於杜拜滯留，涉及共34人。團友全部安全，目前於酒店休息靜待航班安排。



*歐洲及摩洛哥等6團，涉近100人未能回港*



永安旅遊指，因應杜拜機場暫停所有航班，經杜拜回港的歐洲團隊亦受到影響，團友需要暫時滯留於當地等待航班安排，當中包括歐洲、摩洛哥、埃及、突尼西亞等共6個團隊，共涉及約接近100人。



*將承擔所有因滯留而產生的額外酒店住宿費用*



永安旅遊在社交平台宣布，將會承擔所有受影響團隊，因滯留而產生的額外酒店房間費用，並會提供每日膳食補貼，望客人能安心等待安排回港。永安旅遊會持續跟進最新局勢，並為客人作妥善安排。



永安旅遊又指，受杜拜機場停飛影響，多班航班取消，截至今日共有9個旅行團取消。當中包括南非、埃及、西班牙、葡萄牙等團隊。已陸續聯絡客人可按條款進行退款或轉團安排。至於未出發的團隊，會密切與航空公司溝通，按航空公司指示作進一步安排。(bi)