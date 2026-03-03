03/03/2026 16:14
【定期存款】大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠
▷ 大新銀行推出年利率2.8厘存款優惠
▷ 適用期至2026年3月31日，最低存款門檻每月500港元或每週100港元
▷ 定期存款額10萬至50萬港元可選12、18、24個月期
即日起至2026年3月31日，全新存款客戶成功開立12個月存款期或參加「52周儲蓄挑戰」之「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，並符合指定要求，可享特優年利率高達2.8厘，存款期可選12、18、24、30或36個月，或52星期；同時門檻較低，每月500港元或每星期100港元即可開始。
「悅出本息」定期存款優惠方面，即日起至2026年3月31日，全新存款客戶成功開立12個月之「悅出本息」定期存款，存款額為10萬至50萬港元，可享特優年利率高達2.8厘，存款期可選12、18或24個月，每月只提取利息，或每月提取部份本金及利息。
大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，良好儲蓄習慣是實現個人目標的重要一環，無論是應付短期開支，還是規劃長遠退休生活，均息息相關。希望透過提供靈活存款期及供款方式的儲蓄產品，協助客戶輕鬆開展儲蓄大計。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php