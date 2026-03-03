03/03/2026 16:54

【中東戰火】國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

《經濟通通訊社3日專訊》國泰航空(00293)表示，鑑於中東地區局勢的最新發展，所有由今年2月28日至3月14日（包括當日）往返杜拜及利雅得的航班已經取消。受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，請透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。



國泰表示，已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂3月14日或之前往返香港與杜拜及利雅得國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。



若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯繫，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰（網站、流動應用程序或客戶服務部）訂票，可聯絡國泰客戶服務團隊。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。



國泰指，會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全一直是首要考量，因此於未來數天航班時間表或需要進一步調整。(bi)