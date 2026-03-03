03/03/2026 17:15

調查指41%港人對今年本地經濟感樂觀，新加坡則錄70%

《經濟通通訊社3日專訊》商業及消費者洞察顧問公司MDRi就香港和新加坡居民對今年的金融和經濟前景信心發表最新跨市場調查指，41%港人對本地經濟感到樂觀，而新加坡更高，達70%。雖然新加坡的整體信心指標繼續領先，但香港的情緒已從去年的較低基數逐步回升。34%香港受訪者預期2026年的財務狀況將有所改善，新加坡則有45%持相同觀點。



數據顯示，中國經濟前景方面，分別48%、64%的香港、新加坡受訪者表示樂觀。另新加坡對整體亞洲經濟更樂觀，55%受訪者表達了信心，香港受訪者則較為審慎但仍屬正面。不過，兩地市場對全球經濟的樂觀情緒相對較低，全球不確定性仍是其主要憂慮。



*42%香港富裕受訪者對財務前景樂觀，新加坡則為49%*



富裕人士方面，42%香港富裕受訪者對2026年的財務前景表示樂觀，而新加坡的比例則為49%。儘管新加坡的絕對數值較高，但香港富裕階層在追求增長的取向上更為明顯。此外，香港及新加坡分別有45%、46%富裕人士持樂觀看法；相比之下，一般市民的比例則分別為33%、37%。



機構稱，調查共訪問1000名兩地的一般市民。(rh)