03/03/2026 17:49

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滙豐王冬勝建議「新股通」試點納入A+H上市公司

▷ 提議沿用深港通機制規範合格投資者資格

▷ 資金採閉環管理，人民幣與港幣/離岸人民幣適用 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》全國兩會召開在即，全國政協委員、農業和農村委員會副主任、滙豐銀行主席王冬勝表示，內地企業赴港上市持續火熱，推動香港再次成為全球第一大新股上市市場，兩地互聯互通也在不斷深化。去年出台的相關政策允許在港上市的粵港澳大灣區企業按規定在深交所上市，實現了上市主體的雙向互通。若能進一步允許深港投資者同時參與兩地新股上市交易，實現更全面的大灣區「新股通」，將有助於進一步深化深港金融合作和大灣區金融市場互聯互通，提高境內資本市場制度的包容性和適應性，並推進人民幣國際化。王冬勝提出相關建議，第一、投資標的：試點初期可將A+H上市公司納入「新股通」，即允許內地投資者購買A股上市公司在港交所新發行的股份，以及允許香港本地及海外投資者購買港股上市公司在深交所新發行的股份。隨著試點成熟，可將投資標的擴大至市值大於50億元人民幣或港幣的擬上市企業。這一要求與深港通相銜接，有利於兩地投資者認購後通過深港通繼續交易。他建議，第二、合格投資者：沿用深港通機制，參與境內IPO的香港本地及海外投資者須符合香港聯交所的資格規定，參與港股IPO的內地投資者則須滿足深交所港股通投資者適當性管理要求。第三，資金安排及持股比例：對投資者資金採用閉環管理。在適用貨幣方面，深交所的投資者和上市主體可使用人民幣，港交所的投資者和上市主體可使用港幣或離岸人民幣。考慮到新股發行並非日常交易，因此無需設置每日交易額度。持股比例可沿用《內地與香港股票市場互聯互通機制若幹規定》的要求。(bn)