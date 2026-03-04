03/03/2026 18:47

【兩會在即】高永文：夏寶龍高度認同港澳地區人大及政協過去一年的工作

《經濟通通訊社3日專訊》全國兩會即將召開，多名港區人大代表和政協委員，今日陸續抵達北京，下午到訪港澳辦新大樓，獲港澳辦主任夏寶龍接見，全國政協常委、行會成員高永文在會後指，夏寶龍高度認同港澳地區人大及政協過去一年的工作，包括積極主動學習中央各方面的原則和精神，亦帶頭支持特區政府依法施政、維護國家安全，並說好香港和一國兩制故事。



高永文引述夏寶龍指，今年兩會非常重要，港區代表要團結一致，在國家「十五五」規劃下，發揮港澳特有優勢，把握機遇，為國家強國建設及民族復興作出應有貢獻，引述夏寶龍指，香港在「十五五」規劃下，擁有「天時、地利、人和」，指在地緣政治惡化下，香港背靠祖國的優勢更凸顯；而近年香港告別「風風雨雨」，大眾已有共識要提升發展質量。(bn)