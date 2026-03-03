03/03/2026 08:51

【中東戰火】中遠海運：波斯灣內船舶完成原定港口靠泊及作業後，將在安全水域滯航或錨泊

《經濟通通訊社3日專訊》中遠海運表示，鑒於當前中東地區安全形勢持續演變，以及霍爾木茲海峽海上交通面臨的限制，集團正密切關注該地區局勢發展，與相關當局及安全機構保持緊密溝通。



中遠海運提及，正評估所有船上貨物後續處置方案，包括可能的替代卸貨港，將嚴格遵循相關條款及規定。前往波斯灣方向的船舶，集團已通知相關船舶注意航行安全，減速航行或前往安全水域，或在指定庇護錨地等待進一步通知。



據中遠海運官網顯示，涉及共7艘相關船舶。中遠海運向客戶發布訊息指，為確保營運安全，已進入波斯灣內的船舶，在安全前提下，完成原定港口靠泊及作業後，在安全水域滯航或錨泊。(jl)