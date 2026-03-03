03/03/2026 09:15

▷ 科大教職員赴中東出差，確認安全正回港

▷ 城大3學生土耳其交流，勸喻教職員避免前往中東

▷ 理大取消土耳其招生行程，無交換生身處中東 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》中東戰火局勢仍然緊張，媒體最新引述美國高級官員透露，美國正準備在未來24小時內大幅增加對伊朗的打擊。*科大：有教職員赴中東出差，目前確認安全正回港*香港科技大學首席副校長郭毅表示，仍在統計和了解在港中東留學生的情況，大學會保障相關學生不受戰事困擾，讓他們學習生活正常進行。他透露，近期有科大教職員到中東出差，目前已確認安全，並正在回港。科大亦指，現時有33名來自伊朗的研究生在港讀書，鑑於最近的地緣政治變化，校方正密切關注學生的情況，並會盡力提供支援。至於今年9月入學的國際生招生工作已大致完成，科大早前亦已到當地宣傳和招生，估計戰事對收生的影響有限。*中大：沒有學生在戰事地區及周邊地帶參與交換生計劃*香港中文大學表示，中大沒有學生在戰事地區及周邊地帶參與交換生計劃，但有部分來自中東地區的交流生及中東國籍學生正於香港就讀。暫時尚未收到相關學生提出特別支援的需要，如有需要，大學各相關部門將按既定機制，主動提供適切支援及協助。中大亦指，下學年的收生工作現正進行中，現階段尚難以判斷相關情況會否會對非本地生收生造成影響，大學將持續密切關注全球局勢，並定期檢視其對招生工作的影響。*城大：3名學生土耳其交流，勸喻教職員避免前往中東*香港城市大學表示，目前有3名學生在土耳其交流，城大一直和他們保持聯絡，提醒他們注意安全，並會密切留意局勢發展和作出適當安排。城大亦指，已經勸喻所有教職員避免前往中東一帶。*理大叫停土耳其招生行程，沒有交換生身處中東*理工大學表示，大學原訂本周派員前往土耳其開展國際學生招募工作，但經審視局勢後決定取消。大學表示，校方會持續密切關注相關情況，並在安全前提下恢復國際學生招募工作。理大又指，大學沒有交換生身處中東，現有約60名來自中東相關國家或地區的學生及交換生，大學會為有需要的學生提供適切支援。(jl)