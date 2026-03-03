03/03/2026 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.12131 +2.048 一周 2.15333 +1.738 兩周 2.21768 - 一個月 2.30446 -5.072 兩個月 2.47298 -2.982 三個月 2.48577 -4.31 六個月 2.60946 -6.905 一年 2.7403 -4.131

《經濟通通訊社3日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.30446厘，跌5.072基點，是2025年11月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.48577厘，跌4.31基點，是2025年8月18日後最低。隔夜息報2.12131厘，升2.048基點；一周拆息升1.738基點，報2.15333厘，兩周則無升跌，報2.21768厘。長息方面，六個月拆息跌6.905基點，報2.60946厘，一年期則跌4.131基點，報2.7403厘。港元匯價今日在7.8172-7.8221之間上落，最新報7.8179。資料來源：香港銀行公會