03/03/2026 11:33
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連跌三日創逾3個月低
《經濟通通訊社3日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.30446厘，跌5.072基點，是2025年11月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.48577厘，跌4.31基點，是2025年8月18日後最低。
隔夜息報2.12131厘，升2.048基點；一周拆息升1.738基點，報2.15333厘，兩周則無升跌，報2.21768厘。長息方面，六個月拆息跌6.905基點，報2.60946厘，一年期則跌4.131基點，報2.7403厘。
港元匯價今日在7.8172-7.8221之間上落，最新報7.8179。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.12131
|+2.048
|一周
|2.15333
|+1.738
|兩周
|2.21768
|-
|一個月
|2.30446
|-5.072
|兩個月
|2.47298
|-2.982
|三個月
|2.48577
|-4.31
|六個月
|2.60946
|-6.905
|一年
|2.7403
|-4.131
資料來源：香港銀行公會