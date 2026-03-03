03/03/2026 17:05

【中東戰火】保險業聯會︰戰爭不受旅遊保險保障，行程取消或延誤均不會獲得賠償

《經濟通通訊社3日專訊》中東戰事持續，香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，戰爭不受旅遊保險保障，因此行程取消或延誤均不會獲得賠償。



劉佩玲指出，所有旅遊保險均設有「一般除外責任」條款，即在特定情況下不提供保障，而戰爭正是其中之一。由於戰爭屬大型事故及突發性事件，非一般商業保險所能處理。她強調，不論是機場關閉、航班取消或其他相關影響，只要因戰事引致，旅遊保險均不予保障。她建議身處當地的港人，應與航空公司或相關旅遊服務供應商保持緊密溝通。



劉佩玲亦表示，若尚未出發前往中東的人士因擔心安全而希望取消行程，應主動聯絡航空公司、旅行社及酒店，商討退款安排。(kl)