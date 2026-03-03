03/03/2026 18:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 李家超訪京拜會國家民航局及國資委

▷ 香港國際機場去年客運量6100萬人次

▷ 特區政府推動國企參與黃金交易及北都發展 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》行政長官李家超今日早上抵達北京，展開訪問行程，先後拜訪國家民航局和國資委。李家超先與國家民航局局長宋志勇會面，就深化民用航空領域合作交流意見。李家超表示，香港是國際航空樞紐，連接全球超過200個航點，去年客運量達6100萬人次，貨運量達507萬公噸，香港國際機場自2010年以來14次獲評為全球最繁忙貨運機場。機場三跑道系統已經全面啟用，而擴建後的二號客運大樓離境設施今年啟用，為香港的航空發展注入新動力。李家超說，特區政府會積極主動對接國家「十五五」規劃，把握好新機遇，持續鞏固全球貨運第一和粵港澳大灣區中轉樞紐的優勢，加速擴展航空網絡，以及推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，進一步提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。他期望特區政府與國家民航局深化合作，促進大灣區機場群優勢互補，共同為國家建設民航強國貢獻力量。李家超其後與國資委主任張玉卓會面，就加強合作交流意見。李家超說，特區政府積極推動香港成為國際黃金交易中心，歡迎國企來港參與黃金交易和相關產業鏈建設，同時善用香港作為籌融資、專業服務、風險管理及企業財資中心的平台優勢，開拓及加強發展國際業務，助力國家金融高質量發展。李家超表示，北部都會區是引領香港未來發展的新引擎，擁有巨大發展潛力和經濟價值。他感謝國資委支持特區政府全速推動北都發展，鼓勵國企參與北都「片區開發」，落戶河套香港園區發展創新科技產業，攜手發展新質生產力。他有信心更多國企在北都開拓機遇，用好香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，以香港為跳板拓展海外市場，實現優勢互補、互利共贏。(bi)