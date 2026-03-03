03/03/2026 16:59

《環富通基金頻道3日專訊》DWS發表最新報告，深入剖析美國及以色列對伊朗的軍事打擊，強調市場影響主要取決於石油供應中斷規模。這一事件再度點燃地緣政治風險，預期市場反應將以石油價格動態為主導。報告指出，石油及其他商品價格很可能急劇上漲，其後復甦則視伊朗供應及霍爾木茲海峽流量中斷程度而定。同時，被視為避險資產的標的料將受益，而風險資產短期內面臨壓力，風險溢價上升。報告強調，石油價格走勢關鍵在於打擊是否導致長期供應中斷，或僅為短期衝擊。回顧委內瑞拉及去年伊朗事件，均屬短期衝擊，油價影響迅速消退。此次事件兩大基本因素將左右供應及油價：首先，伊朗供應影響；其次，霍爾木茲海峽貿易中斷。伊朗產量佔全球石油供應約4%。根據今年1月數據，伊朗每日產油313萬桶。若供應減少，短期內供需彈性極低，可能引發油價大幅跳升，雖然部分漲幅已在打擊前已實現。油價後續復甦取決於石油輸出國組織(OPEC)彌補損失的速度。DWS商品主管Darwei Kung指，OPEC備用產能約為伊朗總產量一半。這意味若伊朗供應中斷，OPEC可部分緩衝，但需時間恢復平衡。霍爾木茲海峽流量佔全球石油液體及液化天然氣(LNG)約20%。伊朗控制海峽北側，可能透過地雷、潛艇、導彈及船隻干擾航運。初步報導顯示，伊朗已警告船隻避開海峽。附近衝突可能令船東自願避開，部分船隻已因2025年6月美國打擊伊朗核設施後的安全惡化而暫停或減少通過。美國能源資訊署(EIA)指出，若海峽封鎖，海灣國家石油運輸替代方案極少，僅沙地阿拉伯及阿聯酋擁有繞道管道，但產能有限。Kung補充，若打擊導致船隻沉沒海峽，可能封鎖數月，造成長期供應中斷。地面入侵比僅空中打擊更具破壞性。過去兩年，霍爾木茲海峽每日平均運輸2000萬桶石油液體，相當全球消費及供應20%。此外，LNG流量亦佔全球20%。任何中斷將對能源市場造成巨大壓力。鑑於美國頁岩油及LNG產量，歐洲及亞洲影響將大於美國。*三種石油供應中斷情境*DWS勾勒出三種石油供應中斷情境。第一，短期物流摩擦導致出口中斷（無航運損害）。假設美國軍事行動避開能源基礎設施，海峽保持開放，伊朗回應克制避免重大升級。中斷初始為短期延遲1至3周，供應減0.5百萬桶/日。若打擊擴及戰略資產，出口終端暫停及電力通訊中斷，可能令伊朗原油出口減0.8至1.5百萬桶/日，持續4至10周。黃金及油價預期上漲，但隨中斷結束回落至衝突前略低水平。其次，航運損害情境。美國大規模打擊，伊朗強烈回應，增加海灣海上壓力，但避免完全封鎖以防損害自身及中國經濟（中國依賴伊朗石油）。伊朗可能採快艇騷擾、選擇性扣押油輪及無人機導彈示威，提升風險。航運放緩，部分船隻撤離，保險成本上升，可能需海軍護航，降低艦隊生產力。DWS投資策略股票主管Stephan Werner估計，此生產力損失相當供應緊縮約2.5百萬桶/日，持續數周。布蘭特油價可能飆升，價差擴大，類似2022年初情勢。價格預期在中斷結束後回落。第三，海峽封鎖情境。這與美伊先前交鋒大相逕庭，商品價格影響更持久。油價可能急升並維持高位，直至海峽重開。除伊朗產量損失，其他海灣國家出口亦中斷。黃金價格料創新高，其他商品如伊朗LNG、阿聯酋及卡達出口亦漲價。伊朗為全球第三大尿素出口國，尿素價格上漲將推升肥料及工業品成本，潛在抬高食品價格。（編按：伊朗周一（2日）全面封鎖霍爾木茲海峽，伊朗革命衞隊高級顧問賈巴里透過官方媒體發表強硬聲明，宣布霍爾木茲海峽已經正式關閉。目前海峽關閉多久仍難料。）Kung強調，美國展現維持石油生產的強烈意願。1990-91年海灣戰爭，美軍及盟軍以地面部隊保護油田。最近衝突中，美國及以色列明確避免破壞伊朗及委內瑞拉石油基礎設施。伊朗若試圖中斷生產，美國預期全力保護。*地緣不確定升溫，美元瑞郎等避險貨幣料走強*其他資產類別影響方面，固定收益及貨幣領域，DWS歐洲中東非洲利率、新興市場及存續期主管Oliver Eichmann表示，短期內，德國國債及美國國債等避險資產受益。長期影響視油價對增長及通脹發展而定。貨幣策略師Xueming Song指，地緣不確定性升高，美元及瑞士法郎等避險貨幣料走強，新興市場貨幣則弱勢。股票方面，市場已預期軍事打擊。Polymarket顯示，3月底前打擊機率相當高。DWS投資策略股票主管Thomas Bucher表示，若美國行動局部控制，股票市場不會強烈反應或持久損害。風險資產初期受壓，類似1990年科威特攻擊，一旦衝突結束可見及油價回落，即復甦。但軍事結果不可預測，資本市場影響需每日重新評估。總體而言，此次打擊凸顯地緣風險對能源市場的放大效應。DWS報告提醒，投資者需監測供應中斷規模及OPEC反應，以評估資產配置。短期波動或提供避險機會，但長期取決於衝突升級程度。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。