03/03/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升148點子，報6.9088，創34個月高
《經濟通通訊社3日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9088，較上個交易日升148點子，創2023年5月4日以來34個月新高，較市場預測偏弱約270點，上個交易日報6.9236。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9088
|-148.00
|1歐元/人民幣
|8.0732
|-403.00
|100日圓/人民幣
|4.3969
|-154.00
|1港元/人民幣
|0.8833
|-19.10
|1英鎊/人民幣
|9.2584
|+91.00
|1澳元/人民幣
|4.9025
|+301.00
|1紐元/人民幣
|4.1034
|-80.00
|1新加坡/人民幣
|5.4251
|-127.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8691
|-1009.00
|1加元/人民幣
|5.0472
|+33.00
|1人民幣/林吉特
|0.5682
|+28.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2341
|+121.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3285
|-2.00
|1人民幣/韓元
|210.9100
|+86.00