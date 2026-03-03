03/03/2026 10:29

【ＡＩ】美團旗下光年之外首款AI瀏覽器Tabbit AI進入公測

《經濟通通訊社3日專訊》3月2日，美團旗下光年之外(GN06)團隊宣布，其全新產品Tabbit AI瀏覽器進入公測。該產品支持macOS與Windows雙平台，目前採取免費且無需邀請碼的開放策略。



據介紹，Tabbit是一款專為上班族、在校學生及內容創作者等人群打造的AI原生瀏覽器，可以自動打開網頁、提取信息、填寫表單、跨平台整合數據，並交付結果。與傳統瀏覽器需要用戶完成每一步點擊不同，Tabbit的核心突破在於通過智能代理、妙招、腳本等自動化執行能力，在瀏覽器上實現「人機並行」協作。



以智能代理為例，用戶只需用自然語言描述需求，Tabbit的智能代理功能即可根據指令自動執行複雜操作。無論是跨越多個業務平台抓取數據生成分析報表、在多個SaaS系統間自動流轉填寫表單，還是進行全網深度檢索並生成結構化調研報告，Tabbit都能自動完成。任務執行過程全程可視化，且在獨立標籤組中運行，不干擾用戶的日常瀏覽。



據悉，光年之外是美團在2023年6月29日收購的AI領域創業公司，由美團聯合創始人王慧文在2023年2月創立。(wn)