03/03/2026 13:53

【ＡＩ】阿里千問開源四款Qwen3.5小尺寸模型，性能獲馬斯克稱讚

《經濟通通訊社3日專訊》阿里千問2日晚正式開源4款Qwen3.5小尺寸模型系列，分別是Qwen3.5-0.8B/2B/4B/9B。官方稱，這一系列模型繼承了Qwen3.5家族的強大基因，採用原生多模態訓練、最新的模型架構，表現出卓越的性能，以滿足從極端資源受限到高性能輕量級應用的不同需求。



模型發布後，馬斯克在社交平台X上評論稱，這系列模型具備「Impressive intelligence density（令人印象深刻的智能密度）」。



據了解，此前千問3.5家族已開源Qwen3.5-397B-A17B的大尺寸模型，Qwen3.5-122B-A10B、Qwen3.5-35B-A3B、Qwen3.5-27B等3個中型尺寸模型，加上此次發布的小模型系列，千問3.5系列共開源了8款模型。(wn)