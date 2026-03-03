03/03/2026 17:24

03/03/2026 17:24

▷ 中東局勢致跨境電商物流企業調整貨運航線

▷ 部分船企暫停中東訂艙並徵收衝突附加費

▷ 達飛輪船、赫伯羅特實施附加費每櫃1500-3500美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》據《央視財經》報道，受中東局勢影響，部分跨境電商物流企業正在緊急調整航線。在深圳國際物流村一家跨境物流中轉倉庫，一家專攻沙特專線的物流企業負責人表示，受局勢影響，目前中東方向的部分空運航線已暫停，主流船企也相繼發出停運通知。海運受阻之下，上述企業的備選方案是將貨物先運至周邊國家港口再轉運。該負責人表示，「我們有巴基斯坦的瓜達爾港口，可以通過陸運方式將貨運到那裏，再通過駁船，還有別的方式再運輸過來」。另一家綜合性跨境物流企業的負責人稱，目前僅有小批量貨物因航線調整暫時滯留，此事反映除了開闢新路線，更要推動戰略轉型，預計未來的趨勢是加速「海外倉備貨」模式。中國一些外貿企業中東方向的出貨面臨不確定性，目前仍在運營的部分航運公司也上調了運費。浙江寧波一家外貿企業的負責人表示，一批準備出口到中東地區的洗衣機早上已經裝車，但因船期有變而暫停裝貨，最終這些貨櫃又全部卸回倉庫。報道又指，從物流企業了解到，部分船公司暫停了中東區域訂艙，還在運營的一些船公司開始徵收緊急衝突附加費和戰爭風險附加費。據《經濟觀察報》報道，其中，法國達飛輪船(CMA CGM)正式實施緊急衝突附加費(ECS)，對受影響區域的貨物徵收每櫃2000至3000美元不等的費用；德國赫伯羅特(Hapag-Lloyd)則開徵了戰爭風險附加費(WRS)，針對波斯灣地區的普櫃加收1500美元/TEU（20英尺標準集裝箱），特種箱及冷藏箱的加價幅度則達到3500美元。(wn)