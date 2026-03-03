03/03/2026 17:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美團旗下TabbitAI瀏覽器被指抄襲代碼

▷ 團隊與原作者達成共識並開源項目

▷ 團隊承認未充分遵守開源協議，移除代碼並升級流程 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》美團旗下光年之外(GN06)團隊昨日宣布，其全新產品Tabbit AI瀏覽器進入公測。隨後有博主在社交平台發帖稱，美團AI瀏覽器Tabbit抄襲個人代碼，並放出相關對比圖。今日，Tabbit瀏覽器兩度發文回應相關問題。Tabbit瀏覽器在最新的聯合聲明中表示，其已經與開源項目「陪讀蛙(Read Frog)」的原作者取得了直接且友好的溝通，並達成了共識。聲明稱，Tabbit團隊在開發翻譯插件功能時，使用並修改了開源項目Read Frog的代碼，過程中對於該項目的開源協議調研不夠充分，虛心改正後已第一時間開源了相關的代碼。該聲明並指，團隊將從Tabbit瀏覽器新版中移除此翻譯項目代碼，目前已將此項目完整開源，供社區審閱和使用，以實際行動回饋開源社區。團隊已跟read frog的作者溝通項目License的正式授權，授權後再更新代碼並恢復此功能。團隊還將全面升級內部的代碼審查與開源項目使用流程，確保將使用或修改的開源項目在Tabbit產品中明確標識其License和相關信息。Read Frog的原作者也在最新的聯合聲明中表示：「在問題被指出後，Tabbit團隊第一時間與我取得聯繫，並對項目使用情況進行了說明與內部自查。從溝通過程來看，對方態度積極、處理及時，可以確認本次問題並非出於主觀惡意，而是對開源協議理解和合規流程不夠嚴謹所致。」*Tabbit瀏覽器：未注意到協議變更*Tabbit瀏覽器在稍早的聲明中解釋，2025年12月30日，其團隊在開發翻譯功能時關注到Read Frog開源項目。當時，該項目倉庫中並未包含任何開源協議聲明。團隊經評估進行了項目fork，以獨立項目的方式進行開發。2026年1月2日，該項目的原作者在Commit a0679e2中為其添加了GPLv3協議。由於其團隊未繼續合併原項目的後續代碼，未能及時關注到此次協議變更。(wn)