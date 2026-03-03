03/03/2026 08:21

【中東戰火】王毅與伊朗外長通話，支持捍衛主權安全

《經濟通通訊社3日專訊》中方再次譴責美國及以色列發動襲擊殺死伊朗最高領袖哈梅內伊，強調事前無收到美方通報今次軍事行動。中國外長王毅3月2日與伊朗外長阿拉格齊通電話，表明支持伊朗捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。



阿拉格齊通報地區局勢最新情況，並表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。美方的行為違反所有國際法，踩踏了伊方紅線。伊方別無選擇，必須全力自衛。



王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能維持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，並維護在伊中國公民和機構安全。阿拉格齊表示，伊方願全力保障中方人員和機構的安全。(ry)