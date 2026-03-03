03/03/2026 08:54

【ＡＩ】美國擬出台英偉達H200限購令，每個中國客戶最多買7.5萬顆芯片

《經濟通通訊社3日專訊》據《彭博》報道，美國官員正考慮限制英偉達(US.NVDA)向單一中國公司出口人工智能加速器的數量，這將進一步阻礙英偉達重返這一關鍵市場。



據知情人士透露，特朗普政府曾討論將每家中國企業購買英偉達H200芯片的上限定為7.5萬顆。知情人士還表示，功能類似的AMD MI325芯片的出貨量也將計入客戶的整體採購限額。這類芯片在科技界備受追捧，主要用於開發和運行人工智能模型。



知情人士稱，對華總出貨量仍有可能達到100萬顆，即特朗普團隊此前在監管流程中設定的上限。但目前絕大部分申請集中在少數幾家中國科技巨頭，若按醞釀中的單客購買上限計算，這些公司加起來最多也只能拿到幾十萬枚。每客7.5萬顆還不到阿里巴巴(09988)和字節跳動等企業私下向英偉達表達的購買意願一半。(ry)