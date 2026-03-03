03/03/2026 09:18

【中東戰火】美伊衝突加劇，中東至中國超大型油輪運費創新高

《經濟通通訊社3日專訊》外電消息，倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示，隨著美伊衝突升級，導致霍爾木茲海峽上的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的超級油輪租船成本飆升至歷史新高，每日超過40萬美元。



根據交易所數據，該行業基準航線的日費率已攀升至424000美元。上述費率適用於可裝載200萬桶原油的最大型油輪。從美國墨西哥灣沿岸至中國的油輪整航次租船成本也創下高於2100萬美元的紀錄。



在油價上漲的同時，運費飆升成為這場衝突最直接的市場反應之一。中東的衝突自周六（2月28日）開始、並最終導致關鍵航道霍爾木茲海峽幾近對油輪關閉。該水道承擔著全球約五分之一的運油量，以及大致相同比例的液化天然氣運輸量。交易員正密切關注該水道接下來的局勢發展。Fearnley's Shipbrokers UK駐倫敦董事Halvor Ellefsen表示，儘管 部分小型油輪暫時以高費率獲得租賃，但主導中東出口的超大型原油運輸船租船活動已出現停滯。(ry)