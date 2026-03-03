03/03/2026 16:07

【中東戰火】霍爾木茲海峽通行不暢油輪滯留，中日等煉油商或降開工率

《經濟通通訊社3日專訊》據《彭博》報道，中東戰事蔓延以及霍爾木茲海峽的航運困難給原油供應帶來挑戰，亞洲一些大型煉油企業考慮將開工率降低20%至30%。



目前數十艘滿載原油的油輪滯留波斯灣，知情人士稱，中國和日本的煉油企業--尤其是國有和大型企業最有可能降低開工率，因其對波斯灣地區運輸的原油依賴程度很高。



中國、印度、南韓和日本等亞洲主要市場，與沙烏地阿拉伯、伊拉克和阿聯酋等產油國簽訂長期合同。這些貨物通常需要15到30天抵達亞洲各地的港口，很難從美洲、歐洲和非洲等更遠的地區替代。



全球約五分之一的石油經由霍爾木茲海峽運輸，自周末美國和以色列對伊朗的襲擊升級為更廣泛的地區衝突以來，船舶通行速度急劇下降。多國海事顧問組織--聯合海上信息中心將安全警戒級別提升至最高級，該中心表示，途經該航道的海上交通量已驟降約80%。(ry)