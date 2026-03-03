03/03/2026 15:35

《行業數據》機構：華為奪2025中國手機銷量第一，vivo第二，蘋果第三

《經濟通通訊社3日專訊》市場調查機構Omdia今日發布報告顯示，2025年全球智能手機出貨量達到12.5億部，同比增長2%，創下2021年以來新高。



蘋果以2.406億部出貨量、7%的同比增速，連續第三年登頂全球第一，刷新自身年度出貨紀錄。三星結束連續三年下滑，同比增長7%，出貨量緊隨蘋果，兩家合計佔據約19%的全球份額。中國品牌中，小米以13%份額守住第三，出貨量微跌2%。



在中國市場中，2025年中國市場出貨量排行榜如下：華為以17%的份額位居榜首，出貨量同比增長2%；vivo以16%的份額位居第二，出貨量同比下降7%；蘋果以16%的份額位居第三，出貨量同比增長7%；小米以15%的份額位居第四，出貨量同比增長4%。(jq)