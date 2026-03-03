03/03/2026 16:36

《經濟通通訊社3日專訊》據《財新》報道，美以伊戰火之下，一名國有車企進出口業務人士表示，公司伊朗業務已經停滯，其他市場也受到波及。一名從事汽車外貿的人士則稱，中國車商很多是在杜拜做中轉貿易，經此去往中東其他市場或西非、北非，現在這個中轉站不安全，整體都受影響。伊朗局勢長期不穩，中國車企主要分兩類途徑布局伊朗市場：一類是奇瑞汽車、長安汽車、東風汽車等與當地企業合作進行汽車組裝，均強調輕資產模式；另一類是部分車企、經銷商、進出口商以整車貿易形式入場，不過主要經由阿聯酋（尤其是杜拜）中轉至伊朗。另一家車企的國際業務人士則介紹稱，伊朗由於受到美國制裁，其他國家沒有辦法與其直接貿易，「不少伊朗公司在阿聯酋採購中國汽車零配件」。由於鮮少有中國汽車直接出口到伊朗，具體出口量難以統計。*2025年阿聯酋是中國汽車出口第三大目的地國家*乘聯分會秘書長崔東樹整理的數據顯示，2025年，阿聯酋是中國汽車出口第三大目的地國家，僅次於墨西哥和俄羅斯，出口量達到56.7萬輛，較上年翻番。值得注意的是，2025年阿聯酋國內汽車銷量不到40萬輛。前述汽車外貿人士稱，杜拜相當於一個前置倉，很多企業想要起量就會提前把車發到杜拜再轉去其他目的地，這背後，是杜拜本身的地理位置優勢，以及金融便利、稅收優惠等條件。中國汽車出口到中東，成本較低的海運是最重要的運輸方式。位於阿聯酋杜拜的中東最大港口傑貝阿里港是中東汽車滾裝運輸的核心樞紐，也是中國汽車出口中東的關鍵樞紐。3月1日凌晨，傑貝阿里港遭到襲擊，一度停止運營。目前中東主要港口都仍在正常運營，但由於船公司普遍停航，港口的正常掛靠無法進行，基本處於閒置狀態。此外，巴以衝突持續難止，紅海-蘇伊士運河航線一直也處於高風險之下，汽車運輸至歐洲市場備受干擾。前述國有車企進出口業務人士稱，到歐洲原本紅海航線還有少量船隻可以通行，現在只能都繞行好望角，時間要多出10到15天。多名受訪者向《財新》稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及中國汽車出口整體局面。(ct)