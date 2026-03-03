03/03/2026 09:43

【聚焦人幣】人民幣中間價創34個月高，即期開市升41點子報6.8814

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9088，較上個交易日升148點子，創2023年5月4日以來34個月新高，較市場預測偏弱約270點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開41點子，報6.8814，上個交易日即期匯率收盤報6.8855。



地緣局勢緊張推升油價，這打擊了最易受能源短缺影響的國家貨幣，美元則因中東衝突擴大引發避險需求而走強。市場人士認為，地緣緊張局勢短期難以緩解，美元仍有一定反彈空間，人民幣偏升走勢明顯緩和，但趁人民幣調整之際，仍應尋機逢高結匯。



興業研究最新報告認為，中國人行取消遠購風險準備金後，供求力量成短線核心，避險情緒推動美元兌人民幣短線V型反彈，但不改中期趨勢，今年上半年美元兌人民幣尚未見底，人民幣短線休整後將繼續升值，密切關注中間價。(jq)