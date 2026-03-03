03/03/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌142點子，三連跌報6.8997，續創逾兩周低

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8997，較上個交易日4時30分收盤價跌142點子，三連跌，續創2月13日以來逾兩周新低，全日在6.8750至6.9001之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升24點子，報6.8996。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9088，較上個交易日升148點子，創2023年5月4日以來34個月新高，較市場預測偏弱約270點。



市場人士稱，隔夜美元反彈，人民幣即期回調情況下，人民幣中間價繼續調升，從而緩解外部衝擊，有助即期穩步回升。一外資行交易員稱，中間價調升這麼大，維穩信號很明確，3月底之前還是偏結匯的思路。



三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武認為，受地緣局勢影響，人民幣短暫承壓，而中間價則繼續發揮穩定市場預期的關鍵作用。(jq)