03/03/2026 15:18

【中東戰火】中國駐伊朗大使館：土庫曼增開口岸助撤離

《經濟通通訊社3日專訊》中國駐伊朗大使館今日在微信公眾號發文稱，根據中國駐土庫曼使館最新掌握情況，土庫曼增加開放巴季吉蘭口岸。考慮到該口岸便於盡快撤離，自2026年3月4日起，請在伊朗中國公民通過該口岸入境土庫曼。



由於入境土庫曼需辦理簽證，需經土撤離的中國公民（含港澳台同胞）請提前聯繫中國駐伊朗使館，提供有效期6個月以上中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）彩色資料頁、離土機票確認單，待土政府批准後方可赴口岸申辦過境簽證。



該使館昨曾發文稱，截至3月1日晚，伊朗邊境共有5個口岸可供撤離，分別連接阿塞拜疆、土庫曼、亞美尼亞、土耳其和伊拉克。(sl)