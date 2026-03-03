03/03/2026 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》人民幣升值速度將減慢

《珠玉之論》人民幣兌美元年初至今升約1.9%，近期升勢速度較快，在岸及離岸人民幣兌美 元均曾創3年高位。為促進外匯市場平穩發展，支持企業管理匯率風險，人行宣布自3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，人行下一步將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，以保持人民幣匯價在合理水平上基本穩定。



外匯風險準備金率為人行針對銀行遠期售匯業務設立的逆周期宏觀管理工具，相信今次調低外匯風險準備金率，是有意減慢人民幣的升值步伐。人行於2015年9月引入遠期售匯業務的外匯風險準備金政策，增加外匯的投機成本，以抑制人民幣的貶值壓力。政策對境內金融機構展開的遠期售匯類業務按美元徵收準備金，風險準備金需無息鎖定一年，因此會提升遠期售匯業務的成本，至於20%的準備金率為2022年9月時調整。今次將風險準備金率降至零，售匯成本下降，料可遏制人民幣升值速度。《獨立股評人 陳鳳珠》



