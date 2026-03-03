03/03/2026 09:07

【中東戰火】摩根大通CEO憂通脹失控，對美國經濟而言是「派對上的臭鼬」

《經濟通通訊社3日專訊》摩根大通CEO戴蒙警告，對美國經濟而言，通脹可能會成為「派對上的臭鼬。」



戴蒙周一（2日）受訪時，就美國和以色列對伊朗發動導彈襲擊表示：「目前這會略微推高汽油價格，如果這種情況持續時間不長，就不會造成嚴重的通脹衝擊。如果這種情況持續很長時間，那就另當別論。」



他同時表示：「通脹可能比人們預想的要高，如果這種情況真的發生，那就像派對上來了只臭鼬一樣掃興，希望這種情況不會發生。」



這是戴蒙近期再次借動物來比喻金融體系中正在醞釀的風險。就在幾個月前，他曾警告稱信貸市場出現的裂痕就像「蟑螂」，預示著還會有更多問題浮現。(rc)