03/03/2026 09:08

【外圍經濟】蘋果推全新M4版iPad Air及iPhone 17e

《經濟通通訊社3日專訊》蘋果(US.AAPL)於本周展開新品發布活動，首日推出搭載M4晶片的全新iPad Air，以及主打高性價比的iPhone 17e。兩款新產品的起售價均定為599美元，並同步於本周三（4日）起接受預訂，3月11日正式發售。



新一代iPad Air在硬件效能上迎來顯著躍升，核心升級為強大的M4晶片，並配備12GB記憶體，旨在為高強度的人工智能運算及Apple Intelligence提供更佳的支援。



作為蘋果智能手機線的最新入門級產品，iPhone 17e正式接替去年的iPhone 16e。新機不僅升級至最新一代的A19晶片，更首次在該定位產品中加入MagSafe無線充電功能，並將基礎儲存空間翻倍至256GB。(rc)