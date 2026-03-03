03/03/2026 09:24

【中東戰火】美國國務院敦促美國公民為安全起見離開中東

《經濟通通訊社3日專訊》美國國務院敦促美國公民離開中東各國，因該地區存在「嚴重安全風險。」



美國國務院負責領事事務的助理國務卿Mora Namdar在社交平台X上發布這則安全提醒，告知美國公民「立即通過商業交通工具撤離。」



*美國否認會陷入深不見底的戰爭泥潭*



對伊朗的空襲進入第三天，而衝突開始波及整個中東並攪亂能源市場。不過美國國防部長海格塞斯駁斥這場戰爭會變成無底洞的說法。



海格塞斯周一（2日）對媒體表示，美國與以色列聯手拉開帷幕的行動是一次「目標明確，具有毀滅性和決定性的任務。」



*特朗普自相矛盾*



過去48小時內，特朗普做出各種各樣、有時甚至自相矛盾的表態，他的說法包括衝突可能在幾天內結束，也可能持續四到五周的。他列舉了一些目標，例如解放伊朗人民，阻止伊朗政府擁有遠程導彈和核武器等。他也說過，他可能會與伊朗達成協議。(rc)