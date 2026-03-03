03/03/2026 09:36

【中東戰火】石油運輸受阻引發日本市場波動，財務大臣：高度關注中東局勢

《經濟通通訊社3日專訊》海灣石油運輸受阻，引發日本市場波動。日經及東證指數周二（3日）早盤均跌逾1%。



日本國債再被拋售，5年期國債孳息率上升5.5個基點，至1.585厘。10年期國債上升5個基點，至2.11厘。



*片山：關注外匯市場走勢*



日本財務大臣片山皋月就中東局勢表示，日本政府正以最高警惕性密切關注市場動態，將與其他國家密切合作採取一切必要措施，並以極高的警惕性關注外匯市場走勢。



片山表示，原油供需和價格受中東局勢以外的諸多因素影響，政府必須繼續密切關注事態發展。目前政府尚無法提供有關中東局勢對經濟影響的具體細節，但將確保日本能源供應穩定，並儘可能減少對人們生活和經濟活動的影響。(rc)