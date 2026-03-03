03/03/2026 10:18

【淫媒黑幕】克林頓：薩默斯向我介紹愛潑斯坦，無違法或不當行為

《經濟通通訊社3日專訊》美國眾議院調查愛潑斯坦案的特別小組，公開前總統克林頓及希拉莉夫婦作供片段。



克林頓聲稱，其卸任總統後，前哈佛大學校長兼前財長薩默斯向他介紹愛潑斯坦。克林頓及希拉莉兩人均否認曾知悉愛潑斯坦的罪行。



克林頓於證供中稱，薩默斯在擔任哈佛校長期間向他推薦愛潑斯坦，形容愛潑斯坦不僅擁有大型私人飛機，而且對經濟與政治極為熱衷，且樂意協助人道工作出行。



*他像吸塵機一樣渴求資訊*



美國眾議院小組公開的影片，記錄克林頓解釋2002至2003年間曾乘坐愛潑斯坦私人飛機出國，強調每次行程期間均會與對方討論經濟及政治議題。克林頓表示：「他最初像吸塵機一樣渴求資訊，但後來感覺多是例行公事。」



克林頓強調與愛潑斯坦最後一次接觸約在2003年後，稱彼此關係無深入發展，亦不知情任何涉嫌違法或不當行為。



是次調查標誌美國史上首次有前總統被國會正式傳召問話。薩默斯本人上月因被揭與愛潑斯坦往來密切，宣布退休。(rc)