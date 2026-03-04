04/03/2026 10:35

【中東戰火】野村:霍爾木茲海峽仍然是中國進口供應鏈中至關重要的海上「咽喉要道」

《經濟通通訊社4日專訊》野村發表研究報告指，儘管與其它亞洲經濟體相比，中國對外部能源的依賴度整體較低，但在當前伊朗戰爭及隨之而來的供應中斷背景下，其對中東進口原油和天然氣的依賴仍構成重大風險。



該行表示，中國的石油進口依存度（即進口量與表觀消費量之比）仍維持在73%左右的高位，估計與霍爾木茲海峽相關的石油流量佔中國石油總消費量的36.5%，佔總能源消費量的6.6%，



該行數據顯示，中國進口的液化天然氣30%來自於受霍爾木茲海峽關閉影響的海灣國家，這些進口天然氣佔中國年度天然氣總表觀消費量的6.4%。



該行表示，霍爾木茲海峽仍然是中國進口供應鏈中至關重要的海上「咽喉要道」，尤其是對能源及相關工業大宗商品而言。(bn)



