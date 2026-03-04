04/03/2026 17:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股因中東局勢及油價急升下跌，道指收跌403.51點

▷ 港股恒生指數收報25249點，跌518點，成交3643億元

▷ 歐元區將公布1月PPI，美國將發布2月ADP就業數據 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社4日專訊》受中東地緣政治局勢拖累，美股昨日收市全線向下，油價急升引發投資者對通脹重燃及企業利潤受壓的擔憂，導致美股裂口低開，道指盤中更曾暴瀉1277點。在美國總統特朗普緊急表態，承諾派美國海軍為途經霍爾木茲海峽的油輪護航後，帶動股市尾段顯著收復失地，道指收市跌403.51點或0.83%，報48501.27點；標指跌64.99點或0.94%，報6816.63點；納指跌232.17點或1.02%，報22516.69點。港股方面，恒生指數收市報25249，跌518點或2%，成交3643億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，歐洲央行執委奇波洛內將在歐洲投資銀行論壇數字歐元會議上發言。7:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾在國際金融協會(IIF)增長與競爭力圓桌會議上致開幕辭。9:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在馬丁．沃爾夫講座「自由世界秩序的危機」上致開幕辭。11:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆發表題為「全球經濟與金融穩定風險」的演講，然後參加爐邊談話。5日凌晨3:00am，美聯儲發布經濟景氣報告褐皮書。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月綜合採購經理人指數，料由51.3升至51.9；2月服務業採購經理人指數料由51.6升至51.8。5:30pm，英國公布2月綜合採購經理人指數，料由53.7升至53.9；2月服務業採購經理人指數料由54降至53.9。今晚6:00pm，歐元區公布1月生產者物價指數，年率跌幅料由2.1%擴大至2.6%，月率料由下滑0.3%改善至升0.2%；1月失業率料維持於6.2%。9:15pm，美國公布2月ADP就業變動，料由2.2萬升至5萬。10:45pm，美國公布2月綜合採購經理人指數，料由53降至52.3；2月服務業採購經理人指數料由52.7降至52.3。(wa)