25,249.48
-518.60
(-2.01%)
25,428
+296
(+1.18%)
高水179
8,483.95
-124.76
(-1.45%)
4,082.47
-40.21
(-0.975%)
4,602.62
-53.28
(-1.144%)
13,917.75
-104.64
(-0.746%)
71,000.7800
+2,662.7700
(3.896%)
5,199.2900
+74.3100
+1.450%
71,000.78
+2,662.77
+3.896%
2,056.3700
+73.5600
+3.710%
04/03/2026 17:05
澳元兌美元報0.7040，澳洲第四季GDP按年升2.6%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.084
|99.052
|0.032
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.63/67
|157.62/66
|157.72/76
|歐元/美元
|1.1615/19
|1.1615/19
|1.1612/16
|英鎊/美元
|1.3357/61
|1.3357/61
|1.3357/61
|美元/瑞郎
|0.7817/21
|0.7817/21
|0.7818/22
|美元/加元
|1.3671/75
|1.3672/76
|1.3678/82
|澳元/美元
|0.7038/42
|0.7039/43
|0.7035/39
|紐元/美元
|0.5889/93
|0.5889/93
|0.5888/92
|美元/人民幣
|6.9000/04
|6.9004/08
|6.9000/04
|美元/港元
|7.8051/55
|7.8051/55
|7.8046/05
