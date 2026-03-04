25,249.48
-518.60
(-2.01%)
25,429
+297
(+1.18%)
高水180
8,483.95
-124.76
(-1.45%)
4,082.47
-40.21
(-0.975%)
4,602.62
-53.28
(-1.144%)
13,917.75
-104.64
(-0.746%)
71,135.7800
+2,797.7700
(4.094%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
71,135.78
+2,797.77
+4.094%
2,062.2700
+79.4600
+4.007%
04/03/2026 18:05
美匯指數報98.959，關注美國2月非製造業PMI
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.959
|99.052
|-0.093
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.62/66
|157.63/67
|157.72/76
|歐元/美元
|1.1615/19
|1.1615/19
|1.1612/16
|英鎊/美元
|1.3357/61
|1.3357/61
|1.3357/61
|美元/瑞郎
|0.7817/21
|0.7817/21
|0.7818/22
|美元/加元
|1.3672/76
|1.3671/75
|1.3678/82
|澳元/美元
|0.7039/43
|0.7038/42
|0.7035/39
|紐元/美元
|0.5889/93
|0.5889/93
|0.5888/92
|美元/人民幣
|6.9004/08
|6.9000/04
|6.9000/04
|美元/港元
|7.8051/55
|7.8051/55
|7.8046/05
*上述報價只供參考用