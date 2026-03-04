25,280.46
-487.62
(-1.89%)
8,485.14
-123.57
(-1.44%)
4,101.29
-21.39
(-0.519%)
4,634.20
-21.70
(-0.466%)
14,103.40
+81.01
(+0.578%)
68,159.9800
-178.0300
(-0.261%)
68,159.98
-178.03
-0.261%
1,974.8100
-8.0000
-0.403%
1,480.8200
-2.2400
-0.151%
04/03/2026 09:04
美元兌人民幣報6.9006，紐約聯儲總裁威廉斯指中東戰事至今影響溫和
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.167
|99.052
|0.115
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.62/66
|157.62/66
|157.72/76
|歐元/美元
|1.1615/19
|1.1615/19
|1.1612/16
|英鎊/美元
|1.3357/61
|1.3357/61
|1.3357/61
|美元/瑞郎
|0.7817/21
|0.7817/21
|0.7818/22
|美元/加元
|1.3672/76
|1.3672/76
|1.3678/82
|澳元/美元
|0.7039/43
|0.7039/43
|0.7035/39
|紐元/美元
|0.5889/93
|0.5889/93
|0.5888/92
|美元/人民幣
|6.9004/08
|6.9004/08
|6.9000/04
|美元/港元
|7.8051/55
|7.8051/55
|7.8046/05
上述報價只供參考用