04/03/2026 07:52

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 特朗普承諾派美海軍護航霍爾木茲海峽油輪

▷ 道指收市跌403.51點，布蘭特期油報每桶80美元

▷ 現貨黃金跌3.7%，美匯指數升破98創近六周新高 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社4日專訊》受中東地緣政治局勢拖累，美股周二（3日）收市全線向下，油價急升引發投資者對通脹重燃及企業利潤受壓的擔憂，導致美股裂口低開，道指盤中更曾暴瀉1277點。美國總統特朗普隨後緊急表態，承諾派美國海軍為途經霍爾木茲海峽的油輪護航，帶動股市尾段顯著收復失地，原本升穿85美元的國際油價亦急速回落。布蘭特期油升約3%，報每桶約80美元；紐約期油升2.5%，報每桶約73美元。道指收市跌403.51點，或0.83%，報48501.27點；標指跌64.99點，或0.94%，報6816.63點；納指跌232.17點，或1.02%，報22516.69點。科技板塊日內沽壓沉重，周一（2日）曾領軍反彈的科技巨企如英偉達(US.NVDA)再度走弱，收市跌1.3%。其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2.7%，蘋果(US.AAPL)跌0.4%，谷歌(US.GOOGL)跌0.9%。*金價從高位急挫3%*現貨黃金與紐約期金雙雙由近期超過5300美元的高位急挫逾3%。現貨黃金報5124美元，跌3.7%。紐約期金跌幅亦達3.5%，至每盎司5126美元。現貨銀大跌8.2%，報81.99美元。全球避險資金湧入美元，美匯指數展現強勁升勢，成功突破98的多個月阻力位，盤中最高一度逼近99.68水平，指數報98.98，錄得約0.5%的升幅，創下近六周以來的新高。美元兌日圓匯率強勢突破157關口，最高觸及157.96水平，匯價日內升0.1%，報157.33。歐元兌美元顯著受壓，錄0.6%跌幅，報1.1622。(jf)