04/03/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》20日後

《政政經經》20日後，如霍爾木茲海峽仍被伊朗封鎖，石油運不出去，則全球油價可能會升上150美元以至200美元一桶，那時環球經濟就會……任你估啦。



廣發宏觀郭磊有分析，提出九點：



一、能源供應的短期不確定性上升。霍爾木茲海峽每天承載大約2000萬桶原油運輸，佔到全球供應量的大約20%。



二、全球航運的成本和風險溢價上升。衝突升溫導致紅海航線的風險上升。



三、全球航空和旅遊業存在短期結構性影響。



四、歐美經濟通脹風險上升，其貨幣政策路徑不確定性增加。



五、全球避險情緒上升，貴金屬避險敘事再度升溫；因為疊加通脹焦慮，美債的避險功能並不明顯；減息預期弱化背景下美元有所升值；因擔心經濟對原油的依賴度，日圓的避險功能也不明顯。



六、「全球安全赤字」的關注度上升。



七、中國部分出口行業受到短期影響，擴大內需、建設強大國內市場的重要性進一步上升。



八、主要經濟體經濟韌性將面臨客觀測試。



九、外部不確定性加大，中國內需韌性是一個關鍵線索。



A股與港股的走勢，各有差異，主要是港股仍是國際資金的提款機。在環球市場，尤其是美國市場仍有人要冚倉時，港股就難安穩。



大型科技股昨日普遍走低，阿里巴巴(09988)跌1.2%，騰訊控股(00700)跌0.7%，京東集團(09618)跌0.9%，小米集團(01810)跌4.7%，網易(09999)漲1.4%，美團(03690)跌2.3%，快手(01024)跌0.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.7%。有色金屬概念股普跌，贛鋒鋰業(01772)跌超10%，天齊鋰業(09696)跌超8%，洛陽鉬業(03993)跌超6%；黃金板塊下跌，紫金黃金國際(02259)跌超8%，老鋪黃金(06181)、赤峰黃金(06693)跌超5%；芯片股普跌，上海復旦(01385)跌10%，華虹半導體(01347)跌超5%，中芯國際(00981)跌超3%。燃氣股領漲，大眾公用(01635)漲超61%，中裕能源(03633)漲超13%；油氣股大漲，山東墨龍(00568)漲超26%，中石化油服(01033)漲超13%。



*內地油氣板塊持續爆發*



伊朗關閉霍爾木茲海峽致全球海上能源運輸交通大亂，內地股市的油氣板塊持續爆發，「三桶油」盤中集體漲停，中國石油(滬:601857)漲停創近17年新高；航運港口板塊跟漲，中遠海發(滬:601866)、中遠海能(滬:600026)等多股漲停；煤炭板塊拉升，陝西黑貓(滬:601015)漲停；公用事業、跨境物流及種植業等板塊漲幅居前。另外，白銀、稀土、有色金屬股集體下挫，中稀有色(滬:600259)、盛和資源(滬:600392)等多股跌停；國防軍工、大飛機板塊大跌，航亞科技(滬:688510)、飛沃科技(深:301232)等多股跌逾10%；商業航天、衛星互聯網板塊齊跌，通宇通訊(深:002792)等多股跌停；紡織化學品、6G概念及半導體等板塊跌幅居前。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



