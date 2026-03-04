04/03/2026 09:00

新加坡擬打造區域黃金交易中心，據報與瑞銀、摩通等洽商

《經濟通通訊社4日專訊》在香港積極推動國際黃金交易市場發展之際，另一亞洲金融樞紐新加坡亦正醞釀拓展黃金業務。外電報道，新加坡金融管理局（MAS）正與多家國際金融機構，包括兩大黃金做市商瑞銀（UBS）及摩根大通（JPMorgan）展開會談，探討將當地發展為實物黃金交易樞紐的可行性。



知情人士透露，有關計劃旨在將新加坡打造成黃金貿易及倉儲中心，並已獲得包括央行和家族辦公室在內的多家機構支持。與此同時，新加坡交易所（SGX）亦正評估市場對新黃金合約的潛在需求。



除瑞銀與摩通外，倫敦黃金市場的清算銀行之一、工銀標準銀行（ICBC Standard Bank），以及新加坡三大銀行－－星展銀行（DBS）、大華銀行（UOB）和華僑銀行（OCBC）亦有參與相關討論。星展、大華及華僑銀行已確認，一直與新加坡金管局緊密合作，推動新加坡黃金市場的發展。星展表示，期望將新加坡打造成區內具公信力的黃金流通樞紐。瑞銀及摩通則未有回應查詢。



消息人士補充，有關計劃仍處於初步討論階段，未來方案或有變動。



新加坡金管局發言人回應稱，自去年起當局已積極與主要市場參與者合作，探討推動新加坡黃金市場發展的策略藍圖，並將在適當時機公布更多關鍵措施。(ul)