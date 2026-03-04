04/03/2026 09:38
《異動股》伊朗封鎖海峽引發通脹升溫憂慮，期金曾近5000美元金礦股挫
▷ 伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽引發市場憂慮
▷ 金價ETF及金礦股普跌，SPDR金跌3.45%
▷ 紐約期金自5300美元急墜至5005美元，日跌3.7%
美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必推高通脹。市場對通脹憂慮抵銷黃金避險作用，高水金價戰火下不升反跌，紐約期金自5300美元上方急墜，一度低見5005美元邊緣，現報約5454美元，按日跌約3.7%。
金礦股全線受挫；紫金(02899)跌2.8%，報42元；紫金黃金國際(02259)跌2.2%，報219元；赤峰黃金(06693)跌2.3%，報41.08元；招金礦業(01818)跌2.7%，報33.3元；山東黃金(01787)跌3.3%，報40.58元；靈寶黃金(一百)(03330)跌2.5%，報24.58元。
現時，恒生指數報25211，跌556點或跌2.2%，主板成交近210億元。國企指數報8456，跌151點或跌1.8%。恒生科技指數報4811，跌65點或跌1.3%。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|SPDR金(02840)
|3690.00元
|跌3.45%
|FL二南方黃金(07299)
|35.62元
|跌6.90%
|價值黃金(03081)
|24.18元
|跌3.36%
|恒生黃金ETF(03170)
|16.20元
|跌3.97%
|紫金(02899)
|42.00元
|跌2.82%
|紫金黃金國際(02259)
|219.00元
|跌2.23%
|赤峰黃金(06693)
|41.08元
|跌2.33%
|招金礦業(01818)
|33.30元
|跌2.75%
|山東黃金(01787)
|40.58元
|跌3.29%
|靈寶黃金(一百)(03330)
|24.58元
|跌2.46%