04/03/2026 13:37

【中東戰火】及海灣局勢影響，韓股周二沽空交易金額達2.46萬億韓元

《經濟通通訊社4日專訊》韓國交易所周三（4日）公布的數據顯示，在美國和以色列對伊朗發動空襲後的首個交易日（3月3日），韓國股市的沽空交易額達到2.46萬億韓元，較前一交易日增加5180億韓元。



周二（3日），韓國KOSPI指數大幅下跌超過7%，因為中東局勢不斷惡化，市場避險情緒加劇。當天的沽空交易額與2025年的每日平均1.9萬億韓元相比，呈現明顯的增加趨勢。



分析師表示，市場預期韓國股市的波動性將會加大，同時韓元匯率也將大幅下跌，這些因素可能刺激沽空交易的需求。



此外，韓國總統府政策室長金容範周三將與財政部、央行等部門官員召開會議。(rc)