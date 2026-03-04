04/03/2026 14:42

【中東戰火】韓國KOSPI指數收市下跌逾12%，創有紀錄以來最大單日跌幅

《經濟通通訊社4日專訊》中東戰火持續，引發韓國股市及韓元匯率暴跌。KOSPI指數周三（4日）收市下跌逾12%，創有記錄以來最大單日跌幅。



KOSPI指數跌698.37點，報5093.54點。前受中東戰爭擴大影響，韓元跌至17年低點，促使投資人在這個原本全球最火熱的市場大舉拋售。



以色列和美國軍隊對伊朗境內多個目標實施猛烈打擊，促使伊朗在海灣周邊發動報復性襲擊。隨著衝突蔓延至黎巴嫩，全球市場隨之震盪，油價大幅攀升，韓國能源幾乎完全依賴進口。



韓國金融委員會(FSC)周三表示，若市場波動過度加劇，相關部門將積極啟用規模逾100萬億韓元（675.5億美元）的市場穩定計劃。(rc)