04/03/2026 16:13

【淫媒黑幕】比爾蓋茲在愛潑斯坦案調查中被要求提供證詞

《經濟通通訊社4日專訊》調查愛潑斯坦的美國國會委員會，正尋求對微軟聯合創辦人比爾蓋茨，以及阿波羅全球管理公司聯合創始人布萊克進行錄證訪談。



眾議院監督委員會主席科默周二（3日）致函七人，要求接受該委員會調查的訪談，並形成文字記錄，這兩名億萬富豪就在其中。



該委員會在公開的信函中表示：「根據公開報道，司法部公布的文件以及委員會獲取的材料，委員會認為你掌握有助於本次調查的信息。因此，我們要求你出席面對面錄證訪談並提供證詞。」



其他收件人包括高盛集團總法律顧問魯姆勒與科技億萬富翁韋特。魯姆勒已透過發言人表示，她樂於接受機會回答相關問題。



信函中列明具體日期，要求各位收件人在未來幾個月內到委員會接受問詢。(rc)