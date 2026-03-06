04/03/2026 13:35

【兩會焦點】婁勤儉：中央將繼續出台更多惠港政策措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉表示，中央將在「十五五」規劃中對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步作出部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。



婁勤儉指出，去年香港國際金融中心地位更加穩固，全球金融中心指數評分排名世界第三；港股IPO規模按年上升兩倍、高居全球第一。營商環境開放高效，經濟自由度排名世界第一，世界競爭力排名重返全球前三；國際調解院總部落戶香港，亞洲基礎設施投資銀行、國際統一私法協會宣布在港設立辦事處。科創成為香港經濟發展的新引擎，母公司在海外或內地的駐港公司數量超過1萬間，創歷史新高；北部都會區、河套香港園區建設加速推進。人才集聚效應不斷顯現，世界人才排名大幅躍升至全球第四、亞洲第一。