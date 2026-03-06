04/03/2026 09:17

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》全國人大代表、清華大學國家金融研究院院長田軒在接受媒體採訪時表示，目前，A股現行交易時間（不考慮盤前的集合競價時段，A股交易時間分為上下午兩個時段，共四小時整）難以滿足市場主體多元交易需求，也無法適配資本市場投融資綜合改革與高水平開放的發展要求，亟須調整優化。田軒建議，可分步延長交易時長，先實現與港股交易同步，然後進一步提升與全球主流交易所的接軌程度。同時，以數字化為抓手，做好監管和券商配套準備。田軒分析指出，第一，是與全球交易系統深度對接不足，交易時長為全球主流市場最短，且開盤收盤時段與其他市場時差較大，不利於把握上市公司定價權，制約A股國際化程度和全球影響力。第二，難以適配資本市場對外開放進程，交易時間差異降低了境外投資者參與A股的活躍度，與雙向開放目標相悖。第三，是與市場擴容後的體量不匹配。田軒指出，A股上市公司數量已突破5400家且仍在擴容，交易時間過短易導致投資者因時間衝突錯失交易機會，矛盾日益凸顯。第四是證券資產定價效率偏低，交易時間不足使得市場信息無法及時反映在價格中，降低市場流動性，還因非交易時段過長增加了市場異常波動風險。最後，是加大了中小投資者交易成本和風險。在田軒看來，A股與港股等市場的交易時差引發信息不對稱，滋生套利行為，讓中小投資者面臨更高的信息成本和交易損失風險。