04/03/2026 13:03

【兩會焦點】婁勤儉：人形機器人應用場景拓展，讓人看到無限可能

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉表示，2025年是國產人形機器人產業實現技術突破與場景落地雙重跨越的關鍵一年。人形機器人技術能力、應用場景的不斷拓展，讓人們看到一個充滿無限可能的未來。



他指出，人形機器人追求對奇妙人體的孿生共存。人形機器人集成了人工智能、高端制造、新材料等領域的前沿技術。人工智能需要智能計算、高速數據傳輸和海量數據存儲能力，需要智能芯片、算法模型和大數據協同的技術體系。人形機器人的感知、控制、執行涉及到具身智能、電子電機、增材制造、復合材料等先進技術。多領域、跨學科的理論和技術，正在相互激蕩、融合創新。



婁勤儉表示，科技的創新和發展，關鍵在於核心技術自主可控。「十五五」時期，將加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快推動科技創新和產業創新深度融合，全鏈條推動重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。